Kuurne-Bruxelles-Kuurne - Adrien Petit: "Des regrets pour Taco van der Hoorn"

Adrien petit (Intermarché-Wanty Gobert) a tiré un bon bilan collectif de son équipe, en regrettant que Taco van der Hoorn n'ait pas pu jouer la victoire, le trio de tête dans lequel se trouvait le Néerlandais ayant été repris à 200 mètres de la ligne d'arrivée."Ma journée a été folle et débridée très loin de l'arrivée avec Ineos qui a voulu faire une course de mouvement", a expliqué le coureur français. "Nous avons passé les Monts de Frasnes à bloc avant d'enchaîner avec des petites routes et une répétition des relances qui a été très dure. Nous avions Taco van der Hoorn devant et Alexander Kristoff derrière pour le sprint. Il nous a donc été difficile de manoeuvrer. Je pense que nous ne pouvons pas être déçus de notre prestation, même si j'aurais préféré voir Taco lever les bras. Il termine 10e devant Kristoff". (Belga)