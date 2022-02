Le ministre flamand des médias demande de retirer Russia Today de l'offre de Telenet

Le ministre flamand des médias Benjamin Dalle (CD&V) a contacté l'organisme flamand de surveillance des médias VRM afin d'interdire la diffusion de Russia Today (RT) en Flandre, a indiqué dimanche son porte-parole. La chaîne russe d'information en continu est actuellement disponible dans l'offre de l'opérateur Telenet.

"Il est clair que la chaîne diffuse de la désinformation et de la propagande pour soutenir la stratégie de la Russie dans le conflit armé en Ukraine", peut-on lire dans une lettre adressée au régulateur flamand des médias. Par conséquent, "je crois que nous ne pouvons plus accepter la distribution de RT par nos fournisseurs". Le ministre Dalle a par ailleurs écrit une lettre aux autorités européennes et au gouvernement britannique pour que Russia Today y soit également retiré des ondes. (Belga)