Les Belges à l'étranger - Grâce à Philippe Rommens, buteur, Go Ahead Eagles crée la surprise et fait tomber l'Ajax

Après 7 victoires de rang en championnat, l'Ajax s'est incliné 2-1 dimanche à Deventer face aux Go Ahead Eagles lors de la 24e journée d'Eredivisie.Avec Philippe Rommens, titulaire comme à l'habitude, Go Ahead Eagles ouvrait le score après 18 minutes de jeu par l'intermédiaire d'Inigo Cordoba. Juste avant la mi-temps, c'est Rommens lui-même qui doublait la mise et inscrivait pour l'occasion le premier but de sa carrière en Eredivisie (45e+2). En deuxième période, on croyait l'Ajax relancé quand Steven Berghuis réduisait l'écart (64e) mais le score ne changeait plus. Rommens, seul Belge sur la feuille de match, a joué toute la rencontre. Au classement, les Ajacides, toujours leaders avec 57 points, voient le PSV, vainqueur 1-2 face au Sparta Rotterdam, revenir à deux petites longueurs. Go Ahead Eagles (12e) se donne de l'air en bas de classement et compte désormais 26 points soit 7 de plus que le Fortuna Sittard, 16e et barragiste. (Belga)