Météo - Temps ensoleillé dimanche

Le temps sera ensoleillé dimanche avec de faibles gelées en début du journée, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Un risque de quelques plaques de givre dans les vallées abritées de la Haute Ardenne reste cependant possible.Les températures atteindront des valeurs de 5 degrés en Hautes- Fagnes et environ 10 degrés en plaine. Le vent sera modéré de sud-est. Sur les hauteurs de l'Ardenne, il sera parfois assez fort avec des pointes de 50 km/h. Dimanche soir et durant la nuit, le ciel sera étoilé et les minima se situeront entre 0 degré à la mer et -3 ou -4 degrés dans l'est. Le vent deviendra faible à modéré de secteur sud à sud-est. Lundi, un franc soleil et des maxima allant jusqu'à 11 degrés sont annoncés par l'IRM, avant une augmentation progressive mardi des nuages sur l'ouest, où un peu de pluie sera possible. Ailleurs, le temps sera sec avec des maxima de 5 à 10 degrés. Quant à la suite de la semaine prochaine, elle s'annonce généralement sèche avec des éclaircies et des périodes parfois plus nuageuses. (Belga)