1B Pro League - Waasland-Beveren se sépare de Marc Schneider, Jordi Condom devient entraineur principal

Waasland-Beveren, troisième de la 1B Pro League, s'est séparé lundi de l'entraîneur Marc Schneider et de son adjoint Pascal Cerrone. Jordi Condom assurera l'intérim en tant qu'entraîneur principal jusqu'au terme de la saison "afin de permettre au club d'atteindre ses objectifs sportifs."Schneider, entraîneur suisse de 41 ans, était arrivé à Waasland-Beveren au début de saison, après avoir dirigé le FC Thoune pendant trois ans. Condom, 52 ans, avait rejoint le club début janvier en tant que directeur sportif après avoir commencé la saison comme entraîneur de Seraing. Battu 2-1 par le leader Westerlo lors de la dernière journée, Waasland-Beveren est troisième de la 1B Pro League avec 5 points de retard sur le RWDM, deuxième et barragiste pour la promotion. Westerlo compte 13 points de plus que les Waeslandiens. (Belga)