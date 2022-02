Le CIO retire l'Ordre olympique au président russe Vladimir Poutine

Le Comité international olympique a annoncé lundi avoir retiré l'Ordre olympique au président russe Vladimir Poutine à la suite de l'invasion de l'Ukraine par les forces armées russes. Il s'agit de la plus haute distinction liée à l'olympisme et a trois niveaux: bronze, argent et or.

Poutine avait obtenu l'Ordre olympique or en 2001. Deux autres dirigeants russes qui ont reçu l'Ordre olympique or en 2014 à la suite des JO d'hiver de Sotchi, Dmitry Chernyshenko et Dmitry Kozak, se voient aussi privés de cette distinction. "Le Comité exécutif du CIO a, sur la base des circonstances exceptionnelles de la situation et compte tenu de la violation extrêmement grave de la Trêve olympique et d'autres violations de la Charte olympique par le gouvernement russe dans le passé, pris la décision de retirer l'Ordre olympique à toutes les personnes qui occupent actuellement une fonction importante au sein du gouvernement de la Fédération de Russie ou un autre poste de haut rang lié au gouvernement", précise le CIO dans son communiqué. Cette invasion militaire intervention en pleine trêve olympique, décrétée traditionnellement lors des Jeux Olympiques et Paralympiques. Celle-ci a débuté le 4 février à l'ouverture des JO d'hiver et doit s'achever le 14 mars au soir de la clôture des Jeux Paralympiques d'hiver de Pékin. (Belga)