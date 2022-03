Alison Van Uytvanck ne laisse que trois jeux à Vera Zvonareva et se hisse au 2e tour

Alison Van Uytvanck s'est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi WTA 250 de Lyon (dur/239.477 dollars). La N.2 belge, 55e mondiale, s'est imposée 6-0, 6-3 en 69 petites minutes contre la Russe de 37 ans Vera Zvonareva (WTA 107).

La Belge de 27 ans s'était imposée sur un double 6-4 contre la Russe il y a dix jours au premier tour à Doha. La Grimbergeoise affrontera une autre joueuse russe au 2e tour en la personne de Varvara Gracheva (WTA 71), tombeuse de la Slovaque Kristina Kucova (WTA 76) au premier tour. "Ali" a remporté l'unique duel entre les deux joueuses sur le circuit, en quarts de finale du tournoi WTA de Nour-Soultan en 2021, qu'elle avait ensuite remporté. Greet Minnen (WTA 78) est aussi engagée à l'Open 6e Sens Métropole de Lyon. Lauréate à Altenkirchen d'un ITF W60 il y a dix jours, elle a disputé dimanche la finale d'un tournoi ITF W60 à Nour-Soultan mais elle a abandonné en raison de maux d'estomac. A Lyon, elle débutera son parcours contre la Suissesse Viktorija Golubic (WTA 35), tête de série N.3. La Campinoise, 24 ans, et la Suissesse de 29 ans, s'étaient déjà rencontrées l'an dernier à Lyon. Golubic avait battu Minnen 6-3, 7-6 (7/0) en quarts de finale. En double, Minnen, associée à la Néerlandaise Arantxa Rus, affrontera l'Allemande Laura Siegemund et Zvonareva au premier tour. Kimberley Zimmermann, aux côtés de la Britannique Eden Silva, défiera l'Allemande Julia Lohoff et la Taïwanaise Hao-Ching Chan, têtes de série N.2 (Belga)