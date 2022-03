Invasion de l'Ukraine - La Belgique ferme son ambassade dans la capitale ukrainienne Kiev

L'ambassade de Belgique à Kiev, capitale de l'Ukraine, sera désormais fermée "en raison de l'évolution des conditions sécuritaires" dans le pays, selon une décision communiquée mardi soir par le SPF Affaires étrangères. Le personnel de l'ambassade de Belgique a dès à présent quitté l'Ukraine, pays sous le coup d'attaques militaires russes."L'assistance consulaire aux Belges qui se trouvent encore en Ukraine continuera d'être assurée par les équipes consulaires présentes à plusieurs points frontières avec l'Ukraine ainsi que par le Centre de crises du SPF Affaires étrangères", précise Wouter Poels, porte-parole du ministère belge des Affaires étrangères dans le communiqué diffusé dans la soirée, mardi. Des équipes consulaires sont présentes à proximité des frontières avec l'Ukraine à Medyka en Pologne, à Košice en Slovaquie, à Suceava et Roumanie et à Chisinau en Moldavie, précisent les Affaires étrangères. Lundi, il était estimé que près de 300 personnes (232 Belges, 44 membres de leur famille proche et 18 ressortissants luxembourgeois) étaient sous la responsabilité de la Belgique en Ukraine. Mais la Belgique était toutefois dans l'impossibilité d'organiser une mission de rapatriement, avait alors indiqué la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès, au cours d'une conférence de presse. Le chiffre reste évolution constante en fonction des départs et des personnes qui se font connaître. L'ambassade belge avait déjà été relocalisée au sein de l'mbassade de France récemment à la lueur de la dégradation du conflit russo-ukrainien. Désormais, les autres compétences de l'ambassade de Belgique à Kiev sont reprises par l'ambassade de Belgique en Pologne. (Belga)