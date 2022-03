La Confédération européenne de volley exclut à son tour la Russie et le Bélarus

La Conférédation européenne de volleyball (CEV) a, à son tour, réagi à l'invasion de l'Ukraine par les forces armées russes et leurs alliés bélarusses en sanctionnant ces deux pays. "Toutes les équipes nationales russes et bélarusses, athlètes, clubs et officiels ne sont plus autorisés à participer à des compétitions européennes", pouvait-on lire dans le communiqué publié mardi.

Cette sanction concerne aussi le beachvolley et le snow volley. Elle s'ajoute à la décision de retirer toutes les épreuves prévues en Russie. Tous les dirigeants russes et bélarusses sont suspendus de toutes leurs fonctions au sein des organes de la CEV. Plus tôt dans la journée, la fédération internationale de volley (FIVB) avait annoncé l'exclusion de la Russie et du Bélarus de toutes les compétitions internationales et continentales et le retrait de l'organisation du championnat du monde masculin 2022 à la Russie. (Belga)