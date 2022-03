L'Afsca rappelle un refroidisseur d'eau avec glaçons en raison d'un risque d'étouffement

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) procède mardi au rappel du refroidisseur d'eau avec glaçons de la marque "Cuisine Elegance Summer" en raison d'un risque possible d'étouffement.

Ce rappel fait suite à une notification via le système RASFF (système d'alerte rapide européen Food et Feed). "Les glaçons en plastique peuvent être confondus avec de la nourriture, surtout par les jeunes enfants. Il y a un risque que les glaçons soient avalés, ce qui pourrait entraîner un risque d'étouffement", avertit l'Afsca. Il est demandé aux consommateurs de ne plus utiliser ce produit et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté. Le produit, qui porte le code-barres 8 711252 01951 2 et a pour numéro de lot le 2066217, a été distribué via plusieurs points de vente. Les personnes désirant obtenir des informations supplémentaires peuvent contacter l'Afsca au numéro de téléphone 0800/13.550 ou par mail via l'adresse pointdecontact@afsca.be. (Belga)