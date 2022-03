Météo - L'ouest accueille le mois de mars sous les nuages, l'est laisse entrer le soleil

Le froid s'insinuera dans les chaumières ensoleillées mardi matin sauf à l'ouest, où les nuages plus nombreux pourront laisser échapper quelques gouttes, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les faibles précipitations risqueront surtout de tomber à l'ouest de la ligne Anvers-Tournai.

Les nuages se rassembleront en cours de journée, menaçant de faire tomber quelques gouttes sauf à l'est. La région orientale continuera de bénéficier d'un temps sec, parfois ensoleillé. Le thermomètre affichera 6 à 8°C en Ardenne et sur l'ouest, et 10 à 11°C ailleurs. Mardi soir et pendant la nuit, la nébulosité variable n'empêchera pas un temps sec. L'ouest, en particulier la Côte, restera cependant sous la menace de pluie. Les minima chuteront entre 0 et -4°C en Ardenne tandis qu'ils resteront autour de 0°C dans le centre et de 3 à 5°C dans l'ouest. Les nuages s'installeront sur la Belgique mercredi, surtout à l'ouest, où de faibles pluies sont annoncées. Le reste du pays profitera d'un temps sec, avec un peu de soleil pour égayer la journée. Les températures seront comprises entre 7 et 10°C. (Belga)