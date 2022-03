"Nous devons arrêter l'agresseur" russe "au plus vite", dit Zelensky à Biden

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé mardi à "arrêter l'agresseur" russe "au plus vite", lors d'un entretien téléphonique avec son homologue américain Joe Biden.

"Je viens de m'entretenir avec le président américain (...) Nous devons arrêter l'agresseur au plus vite", a tweeté M. Zelensky après cet entretien, au sixième jour de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Lors de leur entretien, les deux présidents ont notamment parlé des sanctions occidentales contre la Russie et de l'aide fournie par les États-Unis et d'autres pays à l'Ukraine en matière de défense, a ajouté M. Zelensky. Cette conversation téléphonique intervient au moment où l'Ukraine fait face à une offensive militaire d'envergure de la Russie, qui semble avoir intensifié son assaut sur la capitale Kiev et la deuxième ville du pays, Kharkiv (est). (Belga)