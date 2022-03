Orange arrête progressivement les réseaux 2G et 3G

Orange arrêtera progressivement, entre 2025 et 2030, ses réseaux 2G et 3G dans les pays de l'UE où l'opérateur est présent, annonce le groupe mardi dans un communiqué.

En Belgique, Espagne, au Luxembourg, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie, l'arrêt de la 3G est planifié d'ici 2025 et celui de la 2G d'ici 2030. En France, le réseau 2G cessera d'ici fin 2025 et la 3G fin 2028. "L'arrêt de la 2G et 3G permettra à Orange d'optimiser la gestion de ses réseaux et de les faire évoluer vers des technologies plus sécurisées, résilientes, économes en énergie et modernes telles que la 4G et la 5G', déclare Orange. "Les radiofréquences actuellement utilisées pour la 2G et la 3G seront employées pour améliorer la capacité et la couverture des réseaux 4G et 5G, tant dans les zones urbaines que rurales." (Belga)