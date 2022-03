Ruben Bemelmans se hisse en quarts de finale du double à Turin

Ruben Bemelmans, associé à l'Allemand Daniel Masur, s'est qualifié pour les quarts de finale (2e tour) du double au tournoi de tennis Challenger de Turin, joué sur dur et doté de 45.730 euros, mardi en Italie. Le duo belgo-allemand s'est imposé 3-6, 6-3 et 10/5 après 1h20 de match contre l'Allemand Fabian Fallert et le Roumain Victor Vlad Cornea.

Bemelmans et Masur affronteront les Italiens Gianluca Bellezza et Federico Luzzo, invités par l'organisation, ou les Américains Evan King et Alex Lawson, têtes de série N.4. En simple, Bemelmans (ATP 278) a été battu par l'Italien de 32 ans Thomas Fabbiano (ATP 177) lundi au premier tour. Pas repris par Johan Van Herck pour le duel de Coupe Davis en Finlande ce weekend, le gaucher limbourgeois s'est incliné en trois sets sur le score de 5-7, 6-3, 7-6 (5) après 2h15 de jeu. Un autre Belge est présent dans le tableau final du simple. En effet, Michael Geerts, 27 ans et 347e mondial, s'est extirpé des qualifications grâce à des victoires successives contre l'Allemand Oscar Moraing (ATP 714) et l'Américain Roy Smith (ATP 549). Il défiera au premier tour le Canadien Vasek Pospisil, 31 ans et 139e mondial, 3e tête de série à Turin. (Belga)