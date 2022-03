Des centaines de personnes manifestent en Corse après l'agression d'Yvan Colonna

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté leur colère mercredi en Corse après l'agression du militant indépendantiste Yvan Colonna dans la prison d'Arles, le président de la Collectivité de Corse Gilles Simeoni accusant l'Etat français de porter "une responsabilité accablante".Les manifestants étaient 450 à Ajaccio, 350 à Corte et 300 à Bastia, selon les autorités. A Ajaccio, ils ont brûlé des poubelles et palettes sur la route devant la préfecture, a constaté une journaliste de l'AFP. Yvan Colonna, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998, est entre la vie et la mort dans un hôpital de Marseille après avoir été victime d'une strangulation et d'un étouffement par un autre détenu de la prison d'Arles (Bouches-du-Rhône). "L'Etat français porte une responsabilité accablante, dans ce qui s'est passé, d'abord et parce que si le droit au rapprochement (vers une prison corse) avait été appliqué à Yvan Colonna, ce qui s'est passé ne se serait pas produit", a déclaré à la presse Gilles Simeoni, reprenant les termes employés par son parti nationaliste Femu a Corsica un peu plus tôt dans un communiqué. "Depuis des années, l'Assemblée de Corse unanime, les maires, la société corse tout entière, plus récemment des députés de tous les groupes (...) ont demandé publiquement que le droit au rapprochement soit appliqué à Pierre Alessandri, Alain Ferrandi et Yvan Colonna", les membres du commando condamnés pour l'assassinat du préfet Erignac, avait rappelé le parti. Par ailleurs, le parti autonomiste relève les "circonstances plus que troublantes" selon lui de cette agression, se demandant "comment Yvan Colonna, 'détenu particulièrement surveillé', a-t-il pu être victime d'une tentative d'assassinat". "L'Etat est en cause, l'Etat est directement impliqué, l'Etat est directement responsable de ce qui s'est passé", a insisté M. Simeoni. (Belga)