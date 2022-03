Eurocoupe féminine de basket - Julie Allemand et Lyon filent en demi-finale

Après le match nul (67-67) concédé lors de la manche aller des quarts de finale de l'Eurocoupe féminine de basket à Lublin, en Pologne, les Françaises de Lyon n'ont pas eu de problème pour s'imposer au retour (78-54) et décrocher leur ticket pour la demi-finale. La Belgian Cat Julie Allemand termine la rencontre avec 7 points et 8 passes.

Si le premier quart-temps était plutôt équilibré et même à l'avantage des visiteuses (18-19), les Françaises réagissaient lors du deuxième acte, remporté 30-16, notamment grâce à Aleksandra Crvendakic (15 points) pour virer à 48-35 à la pause. Mais c'est au retour des vestiaires que les Lyonnaises pliaient complètement la rencontre. À la faveur d'un 19-3 dans le troisième quart, les coéquipières de Julie Allemand s'envolaient au marquoir (67-38) pour finalement s'imposer 78-54. L'internationale belge Julie Allemand termine la rencontre avec 7 points, 6 rebonds, 8 passes, 3 interceptions et 1 contre en 27 minutes. Grâce à ce succès, Lyon file en demi-finale de l'Eurocoupe féminine où les Lyonnaises affronteront les Turques de Mersin. L'autre demi-finale mettra aux prises les Espagnoles de Valence et les Françaises de Bourges. (Belga)