La Belgique envoie du matériel humanitaire à destination de l'Ukraine

La Belgique envoie du matériel humanitaire - de l'équipement de protection et de première nécessité, dont des tentes, des couvertures et des kits sanitaires - à destination de l'Ukraine, agressée par la Russie, ont annoncé mercredi les Affaires étrangères.

Cet envoi se fera en recourant au mécanisme d'aide d'urgence B-FAST, un dispositif interministériel d'intervention en cas de catastrophes à l'étranger, a précisé le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères dans un communiqué. Il s'agit d'équipement de protection et de première nécessité, adapté aux conditions de froid, notamment des tentes, des couvertures et des kits sanitaires. La Belgique "répond ainsi à la demande d'assistance adressée par l'Ukraine via le mécanisme de protection civile de l'Union européenne (MPUC) à la suite de l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie", précise le communiqué. "La Belgique tient à exprimer sa solidarité avec les autorités et la population ukrainienne, durant des circonstances très difficiles", ajoute le texte. La valeur totale de cette aide est de 230.000 euros. Le SPF Affaires étrangères et Coopération au développement coordonne cette mission B-FAST, un mécanisme dans lequel sont impliqués le cabinet du Premier ministre ainsi que le SPF Santé publique, la Défense, le SPF Intérieur et le SPF Bosa pour le soutien logistique et administratif. Cette aide humanitaire s'ajoute à une autre, militaire, annoncée la semaine dernière sous la forme de 5.000 fusils automatiques FNC et 200 armes antichars. Un convoi de matériel était déjà parti fin de semaine dernière, composé de matériel de protection et d'orientation de la Défense belge, comme des casques. (Belga)