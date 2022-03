La lutte contre l'inflation, une priorité pour le président américain Joe Biden

Le président américain Joe Biden a assuré qu'il faisait de la lutte contre l'inflation aux USA sa priorité, lors de son premier discours sur l'état de l'Union, mardi soir devant le Congrès à Washington.

Après avoir largement consacré l'entame de son discours au conflit russo-ukrainien, le président démocrate s'est saisi des autres thématiques phares de l'actualité domestique américaine. Il a assuré que lutter contre la flambée d'inflation, que la Maison Blanche a mis longtemps à reconnaître, et qui est certainement son principal handicap politique, était "sa première priorité". Et, avec des accents qui rappelleraient presque son prédécesseur et rival républicain Donald Trump, il a plaidé pour une renaissance industrielle des Etats-Unis de même que pour une réduction de la dépendance aux importations: "produisons en Amérique!" Il a aussi invité les entreprises américaines à réagir à l'inflation non pas en abaissant les salaires des employés, mais en réduisant les coûts. Il a promis que son gouvernement les aiderait notamment en mettant l'accent sur l'innovation et des investissements ciblés. L'inflation aux États-Unis était de 7,5 % en janvier. Bien que l'économie américaine se porte bien et que le chômage soit faible, les électeurs sont mécontents de la hausse des prix. (Belga)