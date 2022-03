L'Ukraine demande l'aide de l'Agence internationale de l'énergie atomique

L'Ukraine a demandé à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) une assistance d'urgence pour assurer la sécurité de ses installations nucléaires. Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, l'a rapporté mercredi lors d'une réunion spéciale à Vienne.

Rafael Grossi a déclaré être en contact avec Kiev et Moscou pour analyser comment soutenir les infrastructures, les opérations et le personnel. Cependant, il est peu probable que des experts de l'AIEA se rendent en Ukraine à court terme. "Accéder à une zone de guerre est une question extrêmement délicate", a-t-il souligné lors d'une conférence de presse. Plus tôt dans la journée, le directeur de l'AIEA a partagé des informations selon lesquelles les forces russes ont pris le contrôle de la plus grande centrale nucléaire d'Ukraine à Zaporijia. D'après des diplomates russes, le personnel ukrainien garantit le fonctionnement normal des installations. L'Ukraine, envahie par la Russie la semaine dernière, compte 15 réacteurs nucléaires dans quatre centrales. Rafael Grossi a mis en garde contre le risque d'un grave accident nucléaire alors que les combats se poursuivent à travers le pays. "Nous voulons nous assurer qu'aucune substance radioactive ne soit libérée et ne cause des souffrances supplémentaires", a déclaré le directeur général. "La sécurité des installations nucléaires et des personnes en Ukraine sera mieux assurée si ce conflit armé prend fin tout de suite." Jusqu'à présent, des dommages dus au conflit ont été signalés dans deux sites de stockage de déchets nucléaires. Aucune substance radioactive n'aurait cependant été libérée. L'AIEA a par ailleurs répété qu'aucune preuve ne permettait d'établir que l'Ukraine a manipulé des matières pour développer des armes nucléaires, contrairement à ce qu'affirme la Russie. (Belga)