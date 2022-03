Paris-Nice: Fabio Jakobsen pour les sprints, Vansevenant dans un rôle libre

La formation Quick-Step Alpha Vinyl comptera dans ses rangs pour Paris-Nice le coureur le plus victorieux en ce début de saison en la personne de Fabio Jakobsen. Le sprinteur néerlandais a déjà levé les bras à cinq reprises en 2022 et aura l'occasion d'ajouter d'autres succès sur lors de la 80e édition de la course au soleil, qui débute dimanche dans les Yvelines.

Entouré par Iljo Keisse et Michael Morkov, Jakobsen pourrait s'illustrer lors des deux premières étapes, qui pourraient se terminer au sprint. Yves Lampaert, Zdenek Stybar et Florian Sénéchal pourraient eux tirer profit d'un parcours varié et tirer les marrons du feu lors des journées réservées aux baroudeurs. Quant à Mauri Vansevenant, il aura carte blanche dans les étapes de montagne, notamment lors des deux dernières journées qui verront le peloton se jouer la victoire d'étape au sommet du Col de Turini (14,9 km à 7,3%) le samedi puis franchir le Col d'Èze (6 km à 7,6%) le dimanche. "Paris-Nice n'est jamais une course facile. On prévoit du mauvais temps et des bordures la semaine prochaine mais cela n'altère par notre motivation", a assuré Tom Steels, directeur sportif du Wolfpack. "Nous avons une équipe capable de contrôler sur le plat et emmener Fabio Jakobsen au sprint. Ce sera notre principal objectif. Quant à Mauri Vansevenant, il arrive ici sans pression dans un rôle libre. Nous verrons bien comment les choses tourneront pour lui", a ponctué celui qui a remporté sept étapes de Paris-Nice entre 1997 et 1999. L'Allemand Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe) est le double tenant du titre d'une course à laquelle participera aussi, notamment, Wout van Aert et Primoz Roglic (Jumbo-Visma). - La sélection : Fabio Jakobsen (P-B), Iljo Keisse (Bel) Yves Lampaert (Bel) Michael Morkov (Dan) Florian Sénéchal (Fra), Zdenek Stybar (Tch), Mauri Vansevenant (Bel) (Belga)