Coupe de Belgique - L'entraîneur brugeois Schreuder regrette les buts gantois tombés trop facilement

Alfred Schreuder n'a pas réussi à mener le Club Bruges en finale de la Coupe de Belgique. Les Blauw-zwart ont subi une lourde défaite 0-3 mercredi contre La Gantoise mercredi en demi-finale retour. "La déception est grande, mais nous devons essayer de digérer cela rapidement", a-t-il expliqué après la rencontre.

"Je pense que nous avons joué une bonne première période", a analysé Schreuder en conférence de presse. "Le premier but ne peut pas tomber de cette manière, notre organisation n'était pas bonne. Les gars ont bien réagi, nous nous sommes créés quelques possibilités. Mais la phase finale faisait parfois défaut. Tout comme le premier but, le deuxième aussi est tombé trop facilement. Cette balle est aussi entrée avec de la chance. Mignolet était un peu trop devant sa ligne. Sur cette phase, La Gantoise a mis une bonne pression. Mais si tu es un joueur du Club Bruges, tu dois faire preuve de responsabilité. Nous avons commencé la deuxième période avec confiance, mais il y a eu ce carton rouge. Nous voulions faire quelque chose pour cela. Mais tout est tombé à l'eau avec le troisième but. Et puis La Gantoise, une équipe avec beaucoup de qualités, a bien joué. Après la pause, nous avons créé trop peu." "Le focus est à présent entièrement sur le championnat", a poursuivi Schreuder. "Tout le monde était déçu dans le vestiaire. Les têtes étaient basses. Nous sommes nous-mêmes les responsables de cette défaite. Nous avons affronté un bon adversaire, mais nous ne devions pas perdre 0-3. Cela fait partie du football, nous devons montrer du caractère et essayer de digérer cela. Nous devons nous remettre dans le bon sens avant le match de samedi contre Seraing." (Belga)