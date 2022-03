Invasion de l'Ukraine - Cent-cinquante radios européennes vont diffuser simultanément "Give Peace a Chance"

Quelque 150 chaînes de radio publiques en Europe diffuseront vendredi à 07H45 GMT le morceau "Give Peace a Chance" ("Donnons une chance à la paix") contre la guerre en Ukraine, a annoncé jeudi l'Union européenne de radiodiffusion (UER).Ce fameux morceau, écrit par John Lennon, pourra être entendu dans plus de 25 pays, dont l'Ukraine, et des radios privées européennes se joindront également à cette initiative, a précisé l'UER. "Les horreurs de la guerre contre l'Ukraine sont chaque jour plus évidentes. Notre solidarité, notre humanité et notre soutien sont nécessaires", a déclaré Patricia Schlesinger, directrice de la radio régionale berlinoise RBB, à l'origine du projet. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné l'entrée de ses forces armées en Ukraine le 24 février, qui y mènent depuis une vaste offensive. "Il est extrêmement important qu'aujourd'hui l'Europe soit unie autour de l'Ukraine", a déclaré le producteur exécutif de la radio ukrainienne Channel One, Yurii Tabachenko. "Give Peace a Chance", sorti en 1969 par le Plastic Ono Band, a été enregistré à Montréal pendant le "bed-in" pour la paix de John Lennon et de sa femme Yoko Ono à l'hôtel Queen Elizabeth. Fondée en 1950, l'UER, dont le siège est à Genève, est la plus grande alliance de médias de service public au monde, avec 113 membres dans 56 pays. Elle est connue du grand public par son concours Eurovision de la chanson. (Belga)