Invasion de l'Ukraine - L'infrastructure énergétique et de distribution d'eau détruite à Marioupol

L'alimentation en énergie et en eau a été fortement endommagée dans la ville portuaire de Marioupol par des frappes aériennes russes, confirme le bourgmestre de la ville au sud de l'Ukraine, Vadim Bojtsjenko, cité par l'agence de presse ukrainienne Unian.Selon le bourgmestre, 440.000 habitants sont privés d'eau courante, de chauffage et d'électricité. La ville de Marioupol se situe non loin des régions séparatistes pro-russes dans l'ouest de l'Ukraine et est le dernier grand port sous contrôle ukrainien près de la Mer d'Azov. Le bourgmestre avait annoncé plus tôt dans la journée de mercredi que 130 personnes avaient été blessées lors de frappes aériennes sur la cité. Ces informations ne pouvaient être vérifiées de manière indépendante. (Belga)