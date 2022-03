Invasion de l'Ukraine - Presque toutes des troupes russes à la frontière sont en Ukraine, selon le Pentagone

Selon les estimations d'un fonctionnaire haut gradé de la Défense américaine, 90% des troupes russes précédemment rassemblées à la frontière avec l'Ukraine sont désormais entrées dans le pays, a-t-on appris jeudi. Le fait que de nouvelles unités pénètrent chaque jour dans le pays n'indique en aucun cas "que leur force de combat en Ukraine est tellement affaiblie qu'ils se sentent épuisés". La Russie disposerait encore d'immenses ressources militaires, selon cette source.Les troupes qui progressent ne sont, en outre, pas des réserves, précise-t-on. Rien n'indique non plus pour l'instant que Moscou envoie des ressources militaires supplémentaires en Ukraine. La Russie a rassemblé pas moins de 150.000 soldats à la frontière avec l'Ukraine avant d'entamer son invasion à la fin février. Depuis le début de la guerre, elle a tiré plus de 480 missiles, a déclaré le fonctionnaire de la Défense américaine. Plus de 230 d'entre eux ont été tirés en Ukraine, 160 depuis la Russie et 70 depuis le Bélarus. Dix missiles ont également été lancés depuis la mer Noire. (Belga)