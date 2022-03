WTA Lyon - Alison Van Uytvanck en quarts de finale contre la Française Caroline Garcia

La Française Caroline Garcia, 74e mondiale, sera l'adversaire d'Alison Van Uyvtanck en quarts de finale du tournoi de tennis WTA 250 de Lyon, épreuve sur surface dure dotée de 239.477 dollars.

La Lyonnaise, 28 ans, a battu jeudi au deuxième tour l'Italienne Martina Trevisan (WTA 92), 28 ans aussi, en trois sets : 6-4, 2-6 et 6-3 en 2 heures et six minutes de jeu. Mercredi, Alison Van Uytvanck, 55e joueuse mondiale et tête de série N.7, avait battu 6-2, 6-4 la Russe Varvara Gracheva (WTA 71) en 1 heure et 22 minutes. Van Uytvanck, 27 ans, et Caroline Garcia sont à égalité dans leurs confrontations sur le circuit. La Française avait gagné leur duel en Fed Cup en 2019. Van Uyvtanck s'était imposée à Lyon, en quarts de finale, en 2020. (Belga)