Conflit en Ukraine - L'AEIA appelle à cesser l'usage de la force sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a appelé vendredi à cesser l'usage de la force sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe dans le centre de l'Ukraine, frappée par des bombardements russes, mettant en garde contre un "grave" danger si un réacteur est touché.L'AIEA "appelle à cesser l'usage de la force et avertit d'un grave danger si les réacteurs sont touchés", a tweeté l'organisation, précisant que son directeur général Rafael Mariano Grossi est en contact avec les autorités ukrainiennes et l'opérateur de la centrale pour évaluer la situation. (Belga)