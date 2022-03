Coupe Davis - Joran Vliegen, testé positif au coronavirus, officiellement forfait en Finlande

Joran Vliegen, qui a été testé positif au coronavirus, est officiellement forfait pour le match de Coupe Davis qui oppose la Finlande à la Belgique en barrage pour la Coupe Davis. Le Limbourgeois doit rester en quarantaine jusque mercredi, a indiqué l'équipe belge de Coupe Davis vendredi.

Le test positif de Joran Vliegen n'a pas empêché la rencontre de débuter vendredi. La Belgique a remporté le premier point après la victoire 7-5, 3-6, 6-3 de David Goffin (ATP 68) sur Otto Virtanen (ATP 405) dans le premier match. Le deuxième simple oppose vendredi soir Zizou Bergs (ATP 163à au N.1 finlandais Emil Ruusuvuori (ATP 71). Joran Vliegen, 38e mondial en double, devait jouer samedi aux côtés de son partenaire habituel Sander Gillé, 31e mondial en double, face au duo finlandais formé par Harri Heliovaara (ATP 50 en double) et Ruusuvuori (ATP 186 en double). La sélection belge comprend aussi Kimmer Coppejans (ATP 214) comme réserviste tandis que le très jeune Otso Martikainen, 16 ans et non classé, complète l'équipe finlandaise. Le double sera suivi des deux derniers simples samedi. Le vainqueur de ce duel, joué en cinq matches de deux sets gagnants sur surface dure en salle, se qualifie pour la phase finale désormais jouée avec seize pays, avec la phase de groupes en septembre et la partie finale en novembre. (Belga)