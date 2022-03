Invasion de l'Ukraine - Incendie dans la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d'Europe

Un incendie s'est déclaré dans la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe dans le centre de l'Ukraine, après un bombardement russe, a affirmé vendredi le porte-parole de cette centrale."Suite à un bombardement des forces russes sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, un incendie s'est déclaré", a indiqué ce porte-parole, Andreï Touz, dans une vidéo publiée sur le compte Telegram de la centrale. "L'armée russe tire de tous côtés sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe", a écrit sur Twitter le ministre des affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba. "Le feu s'est déjà déclaré. Si ça explose, ce sera 10 fois plus important que Tchernobyl! Les Russes doivent IMMÉDIATEMENT cesser les tirs, autoriser les pompiers sur place, établir une zone de sécurité!" Une centaine de véhicules militaires russes se sont rapprochés de la centrale nucléaire, a déclaré le maire de la ville, Dmytro Orlov, sur Telegram. Selon des responsables locaux, des coups de feu résonnent dans la ville. Le maire a déclaré que les combats devaient cesser immédiatement pour des raisons de sécurité. (Belga)