Invasion de l'Ukraine - Les combats près de la centrale nucléaire ont cessé

Les combats près de la centrale nucléaire de Zaporijjia ont pris fin, a indiqué un porte-parole de la centrale à la chaîne d'informations américaine CNN.Le porte-parole, Andrii Toez, a également déclaré que la centrale n'avait subi aucun dommage critique et que le niveau de radiation mesuré était normal. Un seul des six réacteurs est actuellement opérationnel. L'incendie sur le site, toujours en cours, aurait touché un bâtiment de formation et un laboratoire. Selon les secours ukrainiens, les troupes russes les empêchaient d'éteindre l'incendie sur le site de la centrale atomique.. "L'envahisseur n'autorise pas les unités des secours publics ukrainiens à entamer l'extinction de l'incendie", ont-ils indiqué dans un communiqué publié sur Facebook. (Belga)