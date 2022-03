Coupe Davis: Sander Gillé et David Goffin perdent le double contre la Finlande

La Belgique est menée 2-1 face à la Finlande dans les qualifications pour la phase de groupe de la Coupe après la défaite 6-3, 2-6, 7-6 (7/5) de Sander Gillé et David Goffin face à Emil Ruusuvuori et Harri Heliovaara dans le double samedi à Espoo en Finlande. La rencontre a duré 2 heures et 11 minutes.

Joran Vliegen testé positif au coronavirus vendredi, c'est David Goffin qui a été choisi par Johan Van Herck pour disputer le double aux côtés de Sander Gillé. Le début de match était équilibré mais les Finlandais réalisaient le break pour mener 4-2 puis 5-2 dans la foulée avant de remporter le premier set (6-3). Le duo belge se reprenait dans le deuxième set avec un break rapide pour mener 2-0 puis 3-0. Goffin et Gillé contrôlaient leur avance et réalisaient un nouveau break dans le huitième jeu pour égaliser à un set partout (6-2). Comme dans le deuxième set, la paire belge réalisait le break pour mener 2-0 puis 3-0. Seulement, le duo finlandais réalisait le contre-break dans le septième jeu pour revenir à 4-3 puis égaliser à 4-4. À 5-4, la Belgique héritait de deux balles de match sur le service finlandais mais sans parvenir à les convertir. Le gain de la rencontre se jouait donc au jeu décisif qui tournait à l'avantage des Finlandais (7/5). Dans la foulée du double, David Goffin, 68e mondial en simple, n'aura pas le droit de perdre face à Emil Ruusuvuori, 71e mondial. Ensuite, Zizou Bergs, 163e mondial, défiera ensuite Otto Virtanen (ATP 405). Douze pays doivent se qualifier pour la phase de groupes prévue du 14 au 18 septembre dans quatre villes et qui réunira 16 équipes (dont quatre invitées). La phase finale aura lieu du 23 au 27 novembre, avec huit équipes. (Belga)