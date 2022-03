Invasion de l'Ukraine - Pas de vacances au ski pour le roi Philippe

Le roi Philippe n'est pas parti en vacances au ski avec la famille royale à cause de la guerre en Ukraine, écrivent samedi Het Nieuwsblad, De Standaard et Het Belang van Limburg, avec confirmation du Palais.Des vacances au ski étaient au programme de la famille royale pendant ce congé de détente. Le roi Philippe a finalement annulé le voyage tandis que la reine Mathilde et les enfants du couple royal sont partis. Selon le Palais, la décision est liée à la guerre en Ukraine. En tant que commandant en chef de l'armée, le Roi souhaite rester informé de l'état de la situation. Le couple royal devait également se rendre au Congo la semaine prochaine pour une visite officielle mais ce voyage a été reporté en raison de l'invasion russe de l'Ukraine. (Belga)