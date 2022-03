La Corée du Nord tire un "projectile non-identifié"

La Corée du Nord a tiré au moins un "projectile non-identifié", a annoncé samedi l'armée sud-coréenne, ce qui pourrait constituer le 9e essai de missiles par Pyongyang depuis le début de l'année."La Corée du Nord a lancé un projectile non-identifié en direction de l'est", a indiqué dans un communiqué l'état-major interarmées de Corée du Sud, sans fournir plus de détails. En dépit de sanctions internationales draconiennes, Pyongyang a procédé à une série record de sept essais d'armes en janvier, y compris de son missile le plus puissant depuis 2017, avant de suspendre ses tirs pendant les Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Lundi, Pyongyang a déclaré avoir procédé à un essai de "grande importance" pour le développement d'un satellite de reconnaissance, un jour après que Séoul a déclaré avoir détecté un lancement de missile balistique. Ces derniers essais du Nord interviennent à un moment délicat dans la région, la Corée du Sud s'apprêtant à élire son prochain président mercredi. Les analystes estiment que Pyongyang pourrait utiliser la date la plus importante de son calendrier politique, le 110e anniversaire de la naissance de son fondateur Kim Il Sung, le 15 avril, pour procéder à un test d'armement de grande importance. (Belga)