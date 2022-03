Les Belges à l'étranger - Chelsea étrille Burnley sans Lukaku, sur le banc toute la rencontre

Sans Romelu Lukaku, Chelsea n'a fait qu'une bouchée de Burnley en s'imposant 0-4 samedi après-midi lors de la 28e journée de Premier League. Un résultat qui permet aux Blues d'engranger un troisième succès consécutif en championnat et d'occuper la 3e place du classement avec 53 unités.

Buteur en semaine en Coupe d'Angleterre, le Diable Rouge était une nouvelle fois écarté du onze de base par Thomas Tuchel. C'est du banc qu'il a assisté à la large victoire des siens obtenue en seconde période. Reece James (47e) entamait les hostilités avant que Kai Havertz n'inscrive rapidement un doublé (52e et 55e). Christian Pulisic ponctuait le festival offensif à presque 20 minutes du terme (69e). Dans le même temps, Brighton et Leandro Trossard, titulaire, s'inclinaient 2-1 sur la pelouse de Newcastle. Les Magpies ont fait la différence grâce à deux buts marqués dans le premier quart d'heure par Ryan Fraser (12e, 1-0) et Fabian Schar (14e, 2-0). Les Seagulls réduisaient la marque en seconde période par Lewis Dunk (55e, 2-1), mais ne parvenaient pas à revenir au score. Avec cette défaite, la quatrième d'affilée, Brighton stagne à la 13e place avec 33 unités. De son côté, Crystal Palace est allé empocher les trois points sur la pelouse de Wolverhampton grâce à un succès 0-2. Sur le banc au coup d'envoi, Christian Benteke est monté au jeu à la 69e minute, alors que le score était déjà acquis en faveur des siens grâce Jean-Philippe Mateta (19e) et Wilfried Zaha (34e). Leander Dedoncker est resté sur le banc toute la rencontre du côté des Wolves. À l'issue de cette rencontre, Crystal Palace pointe au 10e rang avec 33 points, à sept longueurs de Wolverhampton, 8e avec 40 unités. (Belga)