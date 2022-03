PGA Tour - Ryan Brehm prend la tête de l'Open de Porto Rico après le 2e tour

L'Américain Ryan Brehm a pris la tête de l'Open de Porto Rico de golf (PGA Tour/3.700.000 dollars) après le 2e tour samedi.Brehm, 35 ans, a rendu une carte de 67 coups avec notamment trois birdies et un eagle. Avec un total de 133 coups, onze sous le par, il compte un coup d'avance sur ses compatriotes Michael Kim et Max McGreevy et le Japonais Satoshi Kodaira. Classement après le 2e tour: 1. Ryan Brehm (USA) 133=66-67 -11 2. Max McGreevy (USA) 134=70-64 Satoshi Kodaira (Jap) 134=68-66 Michael Kim (USA) 134=65-69 5. Callum Tarren (Ang) 135=70-65 6. Jim Knaus (USA) 136=71-65 Matthias Schwab (Aut) 136=70-66 Bae Sang-moon (CdS) 136=69-67 Andrew Novak (USA) 136=68-68 Christopher Gotterup (USA) am. 136=68-68 Patrick Flavin (USA) 136=68-68 Kiradech Aphibarnrat (Tai) 136=67-69 (Belga)