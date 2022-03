Près de 1,37 million de réfugiés ukrainiens

Près de 1,37 million de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe il y a dix jours, selon les derniers décomptes de l'ONU samedi.

Le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) recensait exactement 1.368.864 réfugiés sur son site internet dédié à 13H15 HB. Ce sont près de 160.000 de plus que lors du précédent pointage vendredi. Les autorités et l'ONU s'attendent à ce que le flot s'intensifie, l'armée russe continuant d'avancer en Ukraine, avec toujours de féroces combats autour de la capitale Kiev. "1,3 million de personnes ont maintenu fui d'Ukraine en quête d'un lieu sûr. À moins d'une fin immédiate au conflit, des millions d'autres seront probablement forcées de fuir", a indiqué le HCR samedi dans un tweet. Selon l'ONU, quatre millions de personnes pourraient vouloir quitter le pays pour échapper à la guerre. Avant ce conflit, l'Ukraine était peuplée de plus de 37 millions de personnes dans les territoires contrôlés par Kiev - qui n'incluent donc pas la Crimée annexée par la Russie ni les zones sous contrôle séparatiste. (Belga)