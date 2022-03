1B Pro League - Waasland-Beveren renverse Virton et reste dans le sillage du RWDM

Après trois victoires en déplacement, la 23e journée du championnat de 1B Pro League a enregistré dimanche un succès à domicile, celui 3-1 de Waasland-Beveren sur Virton. Au classement, les Lions restent troisièmes avec 36 points et les Gaumais stagnent en dernière position (14 points).

Virton a une nouvelle fois ouvert la marque par Hervé Kagé (20e, 0-1) avant de se faire remonter en seconde période via des buts de Daniel Maderner (54e, 1-1), Kevin Hoggas (60e, 2-1) et de nouveau Maderner sur penalty (75e, 3-1) Plus tôt dans la journée, le RWDM est allé s'imposer 0-1 à Mouscron grâce à un but sur penalty de Nicolas Rommens (72e). A cinq matches de la fin, les Bruxellois (41 points) restent bien placés pour conserver la deuxième place donnant droit au barrage pur la montée. Vendredi, Westerlo s'est imposé 1-2 à Deinze grâce à Noel Soumah (3e, 0-1) et Maxim De Cuyper (77e, 1-2). Deinze, qui a égalisé temporairement par Christophe Janssens (63e, 1-1), reste 4e avec 32 points. Samedi, Theo Pierrot (71e) et Bryan Smeets (90e+4) ont signé la victoire de Lommel 0-2 au Lierse. Les Limbourgeois restent 7e avec 24 points, à peine deux de moins que les Lierrois (6e). (Belga)