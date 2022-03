Conflit israélo-palestinien - Cisjordanie: l'armée israélienne dit avoir tué un Palestinien après une attaque

Des soldats israéliens ont tué par balles dimanche un Palestinien qui avait attaqué un poste militaire, en Cisjordanie occupée, avec des cocktails molotov, a indiqué l'armée israélienne.Les soldats l'ont abattu après l'avoir surpris, en compagnie d'un autre Palestinien, alors qu'il lançait des cocktails molotov contre un poste militaire dans la zone d'Abou Dis, à l'est de Jérusalem, a précisé l'armée. Le ministère de la Santé palestinien a confirmé le décès de Yamen Jaffal, âgé de 16 ans. Le second Palestinien a fui la scène, selon l'armée. Dimanche matin, les forces de l'ordre israéliennes ont tué un Palestinien qui tentait de poignarder des policiers postés dans la Vieille ville de Jérusalem, dans la partie orientale de la ville. Les violences et les affrontements ont progressé l'année dernière en Cisjordanie, selon des données récentes de l'armée israélienne et de l'ONU. (Belga)