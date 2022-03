Intempéries - Une tornade fait au moins six morts aux États-Unis

Au moins six personnes - quatre adultes et deux enfants - ont été tuées samedi soir par une tornade dans l'Iowa, dans le centre des États-Unis, selon les services de secours.La tornade a également fait au moins quatre blessés, et a causé "des dommages importants aux habitations et aux propriétés", a indiqué le directeur des services d'urgence du comté de Madison, Diogenes Ayala. Le gouverneur de l'Iowa, Kim Reynolds, a décrété l'état de catastrophe naturelle pour le comté de Madison, situé dans le centre de l'État. "Nos pensées vont à tous ceux qui ont été affectés par les tempêtes meurtrières qui ont ravagé notre État aujourd'hui", a-t-il écrit dans un communiqué. En décembre, plusieurs dizaines de violentes tornades avaient ravagé cinq États du centre des États-Unis, principalement le Kentucky, et fait au moins 79 morts. (Belga)