Invasion de l'Ukraine - La fédération internationale de judo démet Vladimir Poutine de toutes ses fonctions

La fédération internationale de judo (IJF) a démis le président russe Vladimir Poutine de toutes ses fonctions au sein de l'instance, a communiqué l'IJF dimanche.

Plus tôt cette semaine, l'IJF avait déjà annoncé que Poutine avait été suspendu de son poste de président d'honneur après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le milliardaire russe Arkady Rotenberg, membre du comité exécutif de l'IJF, a également été démis de ses fonctions avec effet immédiat. Rotenberg est toujours vice-président de la fédération russe de judo. L'IJF et l'EJU, la fédération européenne, avaient annoncé que les judokas russes et bélarusses pouvaient participer aux compétitions sous bannière neutre. (Belga)