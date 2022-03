Invasion de l'Ukraine - Plus d'un million de réfugiés d'Ukraine en Pologne

Le nombre de personnes arrivées d'Ukraine en Pologne pour fuir l'invasion russe a dépassé un million dimanche à 19H00 GMT, ont annoncé les garde-frontières polonais.

"C'est un million de tragédies humaines, un million de personnes chassées de leurs maisons par la guerre" depuis le 24 février, selon un communiqué sur Twitter. "Un million de personnes qui ont entendu les garde-frontières leur dire, une fois la frontière franchie, "vous êtes en sécurité". L'ONU avait annoncé plus tôt dans la journée que le nombre total des personnes ayant quitté l'Ukraine pour chercher refuge dans les pays voisins avait dépassé 1,5 million. En Pologne, leur arrivée a provoqué un grand élan de solidarité. Les autorités ont facilité les formalités à la frontière et organisé des centres d'accueil tandis que des milliers de particuliers bénévoles ont offert aux réfugiés repas, transport et hébergement dans leurs maisons, à travers tout le pays. Un peu partout, dans les mairies, les églises, les écoles ou les centres de sports, les gens ont apporté quantité de nourriture, produits d'hygiène, vêtements et couvertures. Dans les gares des grandes villes, par exemple à Varsovie, à Cracovie et à Wroclaw, des dizaines de volontaires attendaient les réfugiés à leur descente de train pour les informer des possibilités d'hébergement et d'autres formes d'assistance. De nombreuses écoles ont d'ores et déjà ouvert leurs portes aux enfants ukrainiens, les femmes et les enfants constituant la grande majorité des réfugiés, les hommes étant susceptibles d'être mobilisés en Ukraine. (Belga)