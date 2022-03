Jago Geerts gagne le GP de Lombardie en MX2 et prend la tête au Mondial

Jago Geerts (Yamaha) a remporté les deux manches et le GP de Lombardie en MX2, deuxième Grand Prix de la saison, dimanche à Mantoue et prend les commandes du championnat du monde de motocross.

Auteur de la pole la veille en qualifications, Jago Geerts, 21 ans, qui s'est déjà adjugé les trois dernières courses disputées à Mantoue, s'est élancé au départ de la seconde manche avec le bénéfice d'une victoire dans la première. C'est la 11e victoire en Grand Prix de la carrière de Jago Geerts. Le Limbourgeois l'a emporté devant l'Italien Andrea Adamo (GasGas), 3e (4e et 3e) et Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna), 17 ans, 3e (3e et 4e). La course s'est notamment jouée après six minutes dans la seconde manche lorsque le Français Tom Vialle (KTM), champion du monde 2020, parti en tête, a chuté de façon spectaculaire et finalement 11e du GP. Double vice-champion du monde, Jago Geerts avait révélé cette semaine s'être fait opérer à l'avant-bras gauche deux semaines avant l'ouverture de la saison. Il profite de la 4e place (7e et 2e) de l'Allemand Simon Laengenfelder (GasGas), 17 ans, victorieux des deux manches la semaine dernière au GP de Grande-Bretagne, pour prendre la tête au championnat du monde avec 90 points pour 86 à Laengenfelder. Blessé en qualifications à Matterley Basin la semaine dernière, Liam Everts, opéré au doigt lundi dernier, est remplacé pour la durée de son indisponibilité par le Suisse Jeremy Sydow chez KTM Diga Procross. La 3e des 20 épreuves au menu cette saison est prévue le 20 mars avec le GP de Patagonie en Argentine à Villa La Angostura. Le GP de Russie, sixième rendez-vous le 1er mai, a cependant été annulé en raison de la situation en Ukraine. Le GP de Belgique aura lieu le 24 juillet à Lommel. (Belga)