Jeroen Bergers élu à la présidence des Jeunes N-VA

Jeroen Bergers a été élu à la présidence des Jeunes N-VA, a annoncé dimanche l'organisation. Son mandat court jusqu'en 2024, année des élections.Agé de 21 ans, étudiant en droit à la KULeuven, déjà membre de la direction de l'organisation de jeunesse du parti nationaliste, M. Bergers a emporté la présidence avec 57% des voix contre Glen De Waele, trésorier et délégué des Jeunes N-VA au sein du Conseil du parti. Le nouveau président a affirmé ses convictions nationalistes -"Ensemble, nous irons vers une patrie flamande indépendante, une bière à la main", a-t-il déclaré- et insisté sur l'activisme des Jeunes N-VA qu'il entend perpétuer. En 2018, le jeune homme originaire de Vilvorde avait suscité la polémique après être apparu dans un reportage consacré au mouvement d'extrême-droite "Schild&Vrienden" qui avait fait grand bruit. Il avait été écarté du Conseil flamand de la jeunesse mais avait conservé la confiance de son parti. Il avait assuré qu'il n'avait jamais participé aux activités de Schild&Vrienden et pris "complètement" ses distances avec celle-ci. (Belga)