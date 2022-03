Jeux Paralympiques 2022 - Linda Le Bon termine 7e du super-G à Pékin

Après sa 6e place lors de la descente samedi, Linda Le Bon a pris la 7e place du super-G pour déficient visuel lors des épreuves de ski alpin des Jeux Olympiques d'hiver disputées dimanche à Pékin, en Chine.

Avec sa guide, Ulla Gillot, sa fille, Linda Le Bon a terminé son super-G en 1:26.98 à 9.97 de la Slovaque Alexandra Rexova championne olympique de cette épreuve. La Britannique Menna Fitzpatrick a pris la médaille d'argent à 1.78. La Chinoise Daqing Zhu 3e à 2.29, en bronze, complète le podium. Linda Le Bon et Ulla Gillot sont encore inscrites dans les épreuves du super-combiné mardi, du slalom géant vendredi et du slalom dimanche prochain. Linda Le Bon, 57 ans, née à Wilrijk et qui réside en Autriche, devait initialement venir à Pékin avec son guide Pierre Couquelet qui n'a cependant pas pu se rendre en Chine. Ensemble, ils furent médaillés d'argent en descente et au super-G le mois dernier aux Mondiaux de Lillehammer. (Belga)