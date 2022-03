Les Belges à l'étranger - Partage entre Reims et Strasbourg , un assist pour Doku

Strasbourg a concédé un troisième partage consécutif dimanche à Reims (1-1). Chez les Champenois, Wout Faes a joué tout le match dans l'axe de la défense, Maxime Busi a été remplacé (75e) et Thomas Foket, blessé était absent. Côté alsacien, Matz Sels est resté les 90 minutes dans le but.

Après avoir ouvert la marque par Jean-Ricner Bellegarde (69e, 0-1), les Strasbourgeois ont résisté à l'assaut des Rémois jusqu'à l'égalisation par Jens Cajuste (84e, 1-1). Ce résultat n'arrange aucune des deux équipes au classement: le Racing se retrouve 5e (44 points) et Reims est toujours 13e (32 points). Le Stade Rennais s'est imposé face à Angers grâce à des buts de Benjamin Bourigeaud (33e, 1-0) et Gaëtan Laborde (88e, 2-0), sur un assist de Jérémy Doku monté au jeu à la 72e. Cette troisième victoire de rang permet aux Bretons de conserver leur quatrième place (46 points) et de revenir provisoirement à un point de Marseille, qui reçoit Monaco ce dimanche soir. Le SCO reste 14e (29 points). (Belga)