Tirreno-Adriatico - Pogacar aborde en favori Tirreno-Adriatico : "Ce ne sera pas facile"

Sa démonstration sur les chemins en terre des Strade Bianche samedi a évidemment gonflé la confiance de Tadej Pogacar. Le Slovène aborde lundi la "Course des deux mers" avec le statut de grand favori. "On verra comment cela va se passer", a confié le N.1 mondial lors d'un moment de presse dimanche. "Je ne me mets pas de pression."

Pogacar est le dernier vainqueur de Tirreno. Le changement de parcours, sans étape de montagne et avec un chrono le premier jour plutôt que le dernier rebat les cartes selon le vainqueur des deux derniers Tour de France. "Cela fait déjà une différence et il n'y a pas vraiment de grande étape de montagne se termine par un sommet. Bien qu'il y ait quelques étapes difficiles au programme. Quoi qu'il en soit, je vais faire de mon mieux, je peux compter sur une équipe solide pour défendre mon titre, mais ce ne sera pas facile." Lundi, un chrono individuel de 13,9 km est tracé pour le champion du monde l'Italien Filippo Ganna. "Chaque seconde compte dans un contre-la-montre. Je vais donner le meilleur de moi-même afin de ne pas perdre de temps face aux autres coureurs de classement. Si je termine à peu près à la hauteur de mes rivaux, je serai content." "Évidemment avoir une avance est mieux qu'un retard. Si je perds du temps, je devrai rouler de manière plus offensive et agressive. Parfois, ce peut être une bonne chose", a conclu Pogacar. (Belga)