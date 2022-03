Un temps plus frais mais ensoleillé

Le temps restera sec et les températures assez basses dimanche après-midi, avec des maximas compris entre 2°C en Hautes Fagnes et 6 ou 7°C en plaine, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent de nord-est renforcera la sensation de froid.

La nuit sera froide avec du gel généralisé. Les minima oscilleront autour de -8°C en Hautes Fagnes, voire localement moins, autour de -5°C dans le centre et seront proches de 0°C au littoral. Lundi matin, quelques nuages pourront couvrir le ciel, mais celui-ci redeviendra serein au cours de la journée. Les maxima seront compris entre 2°C en Haute Ardenne à 5 ou 6°C dans le centre sous un vent désagréable, modéré de secteur est. Mardi, un anticyclone s'étendant du sud de la Scandinavie à l'Europe centrale dirigera des courants continentaux secs et stables vers nos régions, et constituera un bouclier vis-à-vis des perturbations atlantiques. Le temps sera ensoleillé avec des maxima de 5 à 8°C au sud du sillon Sambre et Meuse, et de 8 à 10°C ailleurs. (Belga)