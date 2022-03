Bruxelles Mobilité démarre son programme d'asphaltage 2022

Bruxelles Mobilité a démarré le week-end dernier son programme d'asphaltage 2022 pour "rénover les voiries abimées par l'hiver", indique lundi dans un communiqué l'agence régionale. Un total de 10 millions d'euros y sera consacré cette année.Comme à chaque printemps, dès que les températures permettent à nouveau d'asphalter de grands tronçons, Bruxelles Mobilité démarre son planning d'entretien. Le premier asphaltage de l'année a eu lieu le week-end dernier place des Armateurs à Bruxelles, sur le tronçon entre l'avenue du Port et l'allée verte. D'autres chantiers, dont le planning doit encore être déterminé, suivront tous les week-ends du printemps. Il est notamment question de remettre à neuf le tronçon entre les tunnels Rogier et Botanique, le tunnel Delta, le tronçon entre le tunnel Cinquantenaire et Loi>centre, l'avenue Victor Jacops, la rue Vanderstichelen, l'avenue de Beaulieu ains que la rue des Pêcheries, le square Vergote (latérales), l'avenue Antoon Van Oss, la rue Gray et l'avenue Winston Churchill. "Les chantiers s'effectuent en général de nuit et le week-end pour éviter de perturber la circulation", indique Bruxelles Mobilité. "Ces interventions sont également l'occasion d'inclure des améliorations là où c'est possible sur les voiries traitées (potelets, marquages, ilot, pistes cyclables, coussins berlinois?), précise l'agence bruxelloise. Les opérations d'asphaltage se poursuivront jusqu'à l'automne. (Belga)