Coronavirus - Les parlements retrouvent un fonctionnement normal

Code jaune oblige, les parlements du pays s'apprêtent à retrouver un fonctionnement "normal" et des députés rassemblés en présentiel et en nombre dans une même pièce (ou un même hémicycle), sans masque obligatoire.La Chambre (fédéral) a ainsi communiqué lundi mettre fin à toutes les restrictions de capacité qui valaient ces derniers mois pour les salles de commission et de réunion. Dès mardi (8 mars), les commissions et les plénières auront "à nouveau lieu uniquement en présentiel". Les commissions avaient jusqu'ici fait la part belle aux interventions et votes par vidéoconférence. L'obligation de port du masque tombe également. A Bruxelles, les commissions parlementaires régionales ont repris en présentiel ce lundi, et la plénière suivra le même chemin. Dans le nord du pays, le parlement flamand reprend une plénière à 100% en présentiel dès cette semaine, a confirmé lundi son bureau élargi. Les 124 élus pourront donc être présents sur place mercredi, alors que leur nombre était limité ces derniers mois. Les commissions de la semaine pourront encore se faire virtuellement, mais elles reprendront normalement à partir de la semaine prochaine. (Belga)