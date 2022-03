Invasion de l'Ukraine - Le Japon va livrer casques et gilets pare-balles à l'Ukraine

En dépit de sa constitution pacifique, le Japon compte mettre à disposition de l'Ukraine, envahie par la Russie, des casques, munitions, gilets pare-balles et autres nécessités."Je tiens à livrer les fournitures nécessaires dès que possible", a déclaré le Premier ministre Fumio Kishida au parlement lundi, selon les médias japonais. La communauté internationale est unie dans son soutien à l'Ukraine et prend des mesures "sans précédent", a noté M. Kishida. Il souhaite donc que le Japon contribue aussi. M. Kishida s'est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et a affirmé que le Japon verserait 90 millions d'euro pour contribuer à l'aide humanitaire. Ce montant porte aussi sur la fourniture de matériel de protection, comme des casques et gilets pare-balles, mais aussi des tentes et vêtements chauds. Selon le gouvernement japonais, cette décision ne va pas à l'encontre de la constitution, alors que l'article 9 permet de participer à des règlements de conflits internationaux. (Belga)