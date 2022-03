Jupiler Pro League - Olivier Deman prolonge au Cercle de Bruges jusqu'en 2024

Olivier Deman a prolongé son contrat avec le Cercle de Bruges jusqu'en 2024 avec une option pour une saison supplémentaire, a annoncé le Cercle lundi.

Deman, 21 ans, évolue au Cercle de Bruges depuis ses 14 ans. Il a fait ses débuts professionnels en 2019 lors d'un match à domicile contre le Standard. Il a joué 46 matches pour les Vert et Noir avec trois buts et quatre assists. "Je suis très heureux de prolonger mon contrat. Le Cercle est un environnement idéal pour poursuivre mon développement en tant que joueur et en tant que personne. J'ai hâte de continuer à me montrer", a réagi Deman, cité par le communiqué. (Belga)